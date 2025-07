Volo Air India precipitato le urla tra i piloti in cabina | Perché hai spento i motori? Perché? Poi la bugia e lo schianto

Il volo AI171 di Air India  ha tragicamente perso il controllo pochi istanti dopo il decollo, con un impatto devastante che ha causato la morte di 260 persone, tra cui 241 passeggeri e membri dell’equipaggio. Ma una delle rivelazioni più scioccanti emergenti dalle indagini riguarda ciò che è accaduto in cabina di pilotaggio prima dello schianto. I file audio della scatola nera, ascoltati da fonti vicine all’indagine, rivelano un acceso scambio tra i piloti che potrebbe aver contribuito al disastro. La discussione accesa in cabina. Le ultime parole registrate nel cockpit sono piene di disperazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Volo Air India precipitato, le urla tra i piloti in cabina: “Perché hai spento i motori? Perché?”. Poi la bugia e lo schianto

In questa notizia si parla di: cabina - volo - india - precipitato

Panico a bordo: passeggera tenta di entrare nella cabina di pilotaggio su un volo American Airlines - La donna ha tentato di fare irruzione nella cabina di pilotaggio ma è stata prontamente bloccata dagli assistenti di volo.

Fumo in cabina dopo il decollo, scatta l’allarme sul volo EasyJet per Fuerteventura: atterraggio d’emergenza a Malpensa, panico a bordo - Attimi di apprensione questa mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa per i 203 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo easyJet U23775.

Fumo in cabina, paura a bordo di un volo easyJet: l'atterraggio d'emergenza a Malpensa, cosa è successo - Il velivolo è stato costretto a invertire la rotta pochi minuti dopo il decollo: mistero sulle cause

«Why did you cutoff?». «I didn't». «Perché hai spento i motori?». «Non l'ho fatto». È questa una delle registrazioni all'interno della cabina di pilotaggio del volo di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno. Nel report pubblicato dal governo indiano e a cu Vai su Facebook

Volo Air India precipitato, "motori spenti da chi era in cabina, escluso guasto" https://msn.com/it-it/notizie/italia/volo-air-india-precipitato-motori-spenti-da-chi-era-in-cabina-escluso-guasto/ar-AA1IqgZj?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Volo Air India precipitato, le urla tra i piloti in cabina: «Perché hai spento i motori? Perché?». La bugia: «Non sono stato io». Poi lo schianto; Incidente Air India, le scatole nere rivelano le cause: motori spenti da chi era in cabina; Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?» e la bugia. La lite ign.

Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?». La lite ignorata nel rapporto - Una lite in cabina prima dello schianto del volo Air India AI171, precipitato pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad. Scrive msn.com

Volo Air India precipitato, l’ultimo dialogo in cabina: "Perché hai spento i motori?" - Nella cabina di pilotaggio del Boeing 787 Dreamliner di Air India , pochi istanti prima dello schianto che ha ucciso 260 persone tra passeggeri, equipaggio e vittime a terra, si è consumato un drammat ... Riporta informazione.it