Migranti | documenti falsi per ottenere asilo Tre indagati L’accusa | truffa ai danni dello Stato

La Procura della Repubblica ha notificato la chiusura elle indagini a tre imputati accusati di aver attuato un sistema per fabbricare buste paga e contratti di lavoro falsi, da allegare ai ricorsi presentati contro il rigetto delle domande di protezione internazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Migranti: documenti falsi per ottenere asilo. Tre indagati. L’accusa: truffa ai danni dello Stato

