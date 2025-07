Ponte di legno magia all’alba | concerti sul ghiacciaio e al Corno d' Aola

Ponte di Legno (Brescia) – Appuntamento in vetta a Ponte di Legno – Tonale, dove cinque concerti animeranno altrettante mattine, a partire dal sorgere del sole. Il Consorzio Ponte di Legno Tonale ha ideato la manifestazione “ Alba in quota” con quattro appuntamenti che si svolgeranno sul ghiacciano del Presena, a 3mila metri di altezza e uno sul Corno d’Aola, a 2mila metri. La rassegna sarĂ inaugurata domenica 20 luglio (alle 5.30) sul Ghiacciaio Presena con Anna Matricardi, giovane pianista trentina. La domenica seguente, il 27 luglio, stesso luogo e stesso orario, sarĂ la volta di Re-Cover, una acoustic pop cover band composta da Elisa Pisetta (chitarra) e Luca Pedrotti (voce). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte di legno, magia all’alba: concerti sul ghiacciaio e al Corno d'Aola

