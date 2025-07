Giani | macché passo indietro da Regione Toscana! Mi affido a Schlein

Roma, 15 lug. (askanews) - Eugenio Giani non intende fare passi indietro dalla ricancandidatura alla Regione Toscana, il presidente lo ha detto rispondendo ai giornalisti al termine del lungo colloquio con la segretaria del partito Elly Schlein lunedì 14 luglio. A chi gli chiedeva se la sua nota diffusa alla stampa significasse il suo passo indietro ha risposto: "Macché passo indietro! Mi affido alla segretaria". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giani: macché passo indietro da Regione Toscana! Mi affido a Schlein

