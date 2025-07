Finisce al 18° posto l' avventura di Perati nel Main WSOP

Il torneo più importante dell'anno è giunto all'atto conclusivo: purtroppo però il final table del Main Event WSOP non vedrà in gioco l'ultimo rappresentante italiano. Giornata difficile per Perati che viene controscoppiato al river salutando i compagni di gioco al 18esimo posto. Oggi pausa, si riprenderà domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finisce al 18° posto l'avventura di Perati nel Main WSOP

