San Jacopino notte di furti e paura | spaccata al parrucchiere Elio e tentativo da Svapo

Firenze, 15 luglio 2025 – Una spaccata e un tentato furto nel cuore della notte hanno scosso il quartiere di San Jacopino, dove cresce la tensione tra commercianti e residenti. Intorno alle 5.50, il salone " Parrucchiere Elio" in via del Ponte alle Mosse è stato completamente devastato da un ladro solitario che, dopo aver infranto la vetrina, ha rubato il fondo cassa lasciando il negozio sottosopra. A raccontarlo è lo stesso titolare che è arrivato poco dopo le 6 per aprire l’attività e ha trovato tutto distrutto. “È la terza volta che mi entrano in negozio in tre anni”, ha detto con amarezza. Un testimone avrebbe notato una persona con una camicia a fiori e una vistosa fasciatura alla gamba aggirarsi nella zona pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino, notte di furti e paura: spaccata al parrucchiere Elio e tentativo da Svapo

