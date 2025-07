La magia ha inizio | al via le riprese della serie tv di Harry Potter con la prima foto ufficiale

Dopo mesi di attesa e speculazioni, le riprese della serie televisiva originale targata HBO dedicata a Harry Potter sono ufficialmente iniziate. La produzione ha preso il via nei celebri Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito — lo stesso luogo dove furono girati anche i film della saga. Il debutto è previsto nel 2027 su HBO e HBO Max, anche nei nuovi mercati di lancio come Germania, Italia e Regno Unito. La prima immagine del giovane Harry. A celebrare il primo ciak è stata diffusa una foto del giovane Harry Potter — interpretato da Dominic McLaughlin — che per la prima volta mostra il nuovo volto del protagonista con l’inconfondibile cicatrice a forma di saetta e gli occhiali tondi. 🔗 Leggi su Panorama.it

