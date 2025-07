L’auto in Italia? Sempre più vecchia 10,7 milioni di automobilisti ne guidano una con più di 15 anni

Circa 10,7 milioni di automobilisti guidano un’automobile con più di 15 anni di età , dato che supera il 43% fra i residenti al Sud e nelle Isole e sfiora il 50% tra i rispondenti con un’età compresa tra i 65 e i 74 anni. È quanto emerge da una ricerca condotta per conto di Facile.it dall’istituto di ricerca mUp Research. Inoltre, “se ci si allarga ai conducenti di vetture con più di 7 anni di anzianità , si arriva addirittura a 26 milioni di automobilisti”. Nella stragrande maggioranza dei casi (59,4% del totale campione, pari a 15.583.000 individui) il motivo per cui non si cambia auto è, semplicemente, che i proprietari ritengono che la loro vettura funzioni ancora egregiamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

