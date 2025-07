' Welcome room' da agosto la galleria Leonardo da Vinci diventa un punto di informazione turistica

La galleria "Leonardo da Vinci" dal mese di agosto diventerà un nuovo punto di informazione turistica presidiato da addetti esperti e formati per il servizio Iat e per tutti gli aspetti culturali e della pinacoteca virtuale presente nell'edificio. Il nuovo punto garantirà la veicolazione di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Mare di giugno caldo come ad agosto, in città 7 gradi in più, previsioni incerte: Agrofutura, il punto meteo con gli esperti - Firenze, 11 giugno 2025 – Il secondo giorno di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del domani, si apre con un appuntamento dedicato al meteo, al clima, alle incertezze riguardo le previsioni, ai cambiamenti climatici e all’ intelligenza artificiale.

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE - Corsi Indire sostegno art. 6 e 7 del DL 71/2024 riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sostegno nel grado richiesto negli ultimi cinque anni e specializzati estero.

Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano ha incontrato oggi il comitato della Valle Bassa per fare il punto sulle questioni che interessano i residenti del rione. In particolare sono state fornite le seguenti informazioni: - i lavori sulla sede stradale di Via Termoli verra Vai su Facebook

Accessibili contemporaneamente cinque disegni iconici di Leonardo; Da Anchiano ad Amboise, sulle tracce di Leonardo; Un incontro sui disturbi alimentari con il dottor Mendolicchio alla Galleria Punto sull'Arte di Varese.

Galleria Vittorio Emanuele II imbrattata a Milano, Sala: «Abbiamo ... - una minima conoscenza del Codice Penale fa capire che non sarà così. Secondo milano.corriere.it

Galleria Silva celebra l'arte di Leonardo Bistolfi - Dal 20 ottobre al 18 Novembre, in Via Borgospesso 12, Milano, Galleria Silva accoglierà una scelta delle più affascinanti e visionarie opere ... Da affaritaliani.it