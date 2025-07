Di Gregorio Juve il Corriere dello Sport svela | il portiere ha un desiderio per il suo futuro Il punto sull’estremo difensore ex Monza

Di Gregorio Juve, il Corriere svela: il portiere ha un desiderio per il suo futuro. Il punto sull’estremo difensore ex Monza al centro di alcune voci. Michele Di Gregorio  è pronto a blindare il suo futuro alla Juventus. Nonostante l’interesse di diversi top club europei — su tutti il Manchester City, che ne ha seguito i progressi con attenzione — il portiere classe 1997 non ha alcuna intenzione di lasciare Torino. Come riportato da Tuttosport, la volontà dell’ex Monza è chiara: restare a lungo alla Juve e diventare un punto di riferimento tra i pali per il nuovo ciclo bianconero. Di Gregorio, arrivato la scorsa estate per raccogliere l’eredità di Szczesny, ha vissuto una prima stagione non semplice, condizionata da alti e bassi a livello di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il Corriere dello Sport svela: il portiere ha un desiderio per il suo futuro. Il punto sull’estremo difensore ex Monza

