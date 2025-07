Claudio Ranieri da Mimmo Lucano ai ‘Giochi Antirazzisti’ | Da una parte la disperazione dei genitori dall’altra il suo amore che dà speranza

“Da una parte c’è la disperazione di madri e padri che mettono i loro bambini sui barconi per fare in modo che potranno vivere, dall’altra parte c’è l’amore di Mimmo Lucano, che ha dato a tutti loro la cosa più importante, una speranza “. Ha esordito così l’ex allenatore della Roma e attuale senior advisor del club giallorosso Claudio Ranieri, ospite a Riace per i “ Giochi antirazzisti “, manifestazione sportiva e culturale che da anni si pone l’obiettivo di proporre lo sport e la pratica motoria come mezzi per l’inclusione. Ranieri – che conosce bene la Calabria per averci sia giocato che allenato – ha poi proseguito il suo lungo intervento: “Il 50% dei Comuni della Calabria da qui a cinque anni avrà delle difficoltà perché tutti andranno via, noi abbiamo tanto da dare, abbiamo l’amore perché noi italiani sappiamo che siamo emigrati tanti anni fa in America, in Belgio nelle miniere e i nostri nonni ne hanno sofferto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Claudio Ranieri da Mimmo Lucano ai ‘Giochi Antirazzisti’: “Da una parte la disperazione dei genitori, dall’altra il suo amore che dà speranza”

Claudio Ranieri ai giochi antirazzisti di Riace: “Mimmo Lucano ha dato a tutti la speranza” Vai su X

