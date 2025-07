Maturità Brescia | studente rifiuta l’orale come atto di dissidenza politica

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo gesto di protesta scuote il Liceo Bagatta di Desenzano. BRESCIA, 15 luglio 2025 Un altro gesto di dissenso scuote il mondo scolastico: uno studente del liceo Bagatta di Desenzano del Garda ha deciso di non presentarsi all’esame orale di maturità, motivando la sua scelta come una forma di protesta contro il governo e l’attuale sistema scolastico. Chi è lo studente e cosa ha dichiarato. Enea, studente attivista del Fronte della Gioventù Comunista, ha raccontato pubblicamente la sua esperienza ai microfoni di Radio Onda d’Urto, emittente antagonista bresciana. Secondo quanto riferito, il giovane ha deciso di non sostenere l’orale il 24 giugno, ben prima che la sua vicenda diventasse di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

