Mastrangelo Pd su Miss e Mister Dog | L' assessore Pignoli spieghi perché a Silvi è costato quasi la metà

Non si placano le polemiche intorno alla manifestazione Miss e Mister Dog che si è svolta in piazza Salotto e questa volta, a intervenire, è Claudio Mastrangelo componente della direzione nazionale del Partito democratico che all’assessore comunale alla Tutela e il benessere animale Massimiliano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Mastrangelo (Pd) su Miss e Mister Dog: L'assessore Pignoli spieghi perché a Silvi è costato quasi la metà; PESCARA: MASTRANGELO, LA GIUNTA REGALA 8MILA EURO PER UNA SFILATA DI CANI E IGNORA IL RANDAGISMO.

PESCARA: MASTRANGELO, “LA GIUNTA REGALA 8MILA EURO PER UNA SFILATA DI CANI E IGNORA IL RANDAGISMO” - «Prendo atto che per il secondo anno consecutivo la Giunta Comunale (questa volta congelata) stanzia ben 8. Come scrive abruzzoweb.it

