Tutto quello di cui abbiamo bisogno quest’estate è un almond french mani.

C'è qualcosa di irresistibilmente raffinato nella French manicure. Che piace a tutti e non passa mai di moda. Ma se pensate che sia un dettaglio estetico rimasto fermo agli anni Duemila, è il momento di ricredervi. La versione più attuale e virale si chiama almond French manicure, una variante che sta conquistando e saloni, soprattutto perché riesce a fondere classicismo e tendenza in modo sorprendentemente fluido. Almond french mani: il ritorno dell'effetto almond tra eleganza e nuovi trend. Il segreto del successo? La forma. Le unghie "almond" — cioè a mandorla — si distinguono per la loro linea affusolata, appuntita il giusto, con un'estetica elegante che slancia le dita e dona armonia.

