Aereo precipitato cos’è successo in cabina prima dello schianto | scoperta choc sui piloti

Una domanda secca, ripetuta più volte in cabina pochi secondi prima dello schianto: «Perché li hai spenti?». È uno dei passaggi più drammatici dell’audio recuperato dalla scatola nera del volo Air India AI171, precipitato il 12 giugno 2025 con a bordo 241 persone, quasi tutte rimaste uccise. I dati emersi dal rapporto preliminare dell’Aircraft Accident Investigation Bureau indiano, svelano uno scenario inquietante: una lite tra i piloti e l’interruzione volontaria del flusso di carburante ai motori. Ecco cosa sappiamo. Leggi anche: Navi russe in Italia, interviene l’aeronautica: cosa sta succedendo «Perché li hai spenti?»: le parole prima della tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Aereo precipitato, cos’è successo in cabina prima dello schianto: scoperta choc sui piloti

