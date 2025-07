Due giovani cretivi bibbienesi a Osaka pr rappresentare l’Italia al’expo 2025

Arezzo, 15 luglio 2025 – Due giovani cretivi bibbienesi a Osaka pr rappresentare l’Italia al’expo 202 5 Erik Vannucci e Maddalena Rossi, due ragazzi del comune di Bibbiena, studenti del Liceo Artistico di Arezzo, rappresenteranno l’Italia a Eataly Expo 2025 a Osaka. E’ stato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in vista alla scuola aretina, a scegliere la sezione Design del Gioiello e accessorio, per portare il made in Italy in oriente. E’ stato poi il “merito” a fare la differenza, ovvero la scelta dei due studenti casentinesi è stata fatta sulla base dei loro risultati scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

