Mercato immobiliare in Toscana | nei primi 6 mesi del 2025 i canoni di locazione crescono più dei prezzi di vendita +5,4% vs +3,1%

Arezzo, 15 luglio 2025 – Nel primo semestre del 2025, in Toscana i canoni di locazione sono cresciuti di più rispetto ai prezzi di vendita. I primi sono infatti saliti del 5,4%, mentre i secondi del 3,1%. Per comprare casa in regione bisogna mettere a budget, alla fine di giugno, 2.573 euromq medi, mentre per affittarla vengono richiesti, in media, poco meno di 16 euromq. Lo fotografano i dati dell’Osservatorio semestrale sul mercato residenziale toscano realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato immobiliare in Toscana: nei primi 6 mesi del 2025 i canoni di locazione crescono più dei prezzi di vendita (+5,4% vs. +3,1%)

