Catania rapina al Bellatrix | fermato un indiziato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo armato nella notte del 7 luglio 2025. Il 9 luglio 2025, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Giuseppe Arena, nato nel 1984, ritenuto gravemente indiziato per la rapina a mano armata avvenuta il 7 luglio 2025, intorno alle ore 3:25, presso il locale “Bellatrix” di Catania. Il crimine è stato commesso da due soggetti armati e col volto coperto, configurando così un’aggravante. Le indagini dei Carabinieri. Le indagini sono state coordinate dalla Procura e svolte dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Catania, partendo dalla denuncia sporta dal titolare dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, rapina al Bellatrix: fermato un indiziato

