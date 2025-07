Mangone riscoprire l’anima nella scrittura | i docenti tornano a studiare grafologia

In un’epoca in cui il digitale domina ogni forma di comunicazione, c’è ancora chi sceglie di riscoprire la bellezza autentica e la potenza espressiva della scrittura a mano. È il caso di un gruppo di docenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Mangone – Grimaldi, plesso di Piano Lago, che ha deciso di aderire con entusiasmo a un corso di aggiornamento in Grafologia, promosso e finanziato dal Rotary Club “Cosenza Nord”, presieduto dalla prof.ssa Antonietta Converso. A guidare il percorso è stata la dott.ssa Carmensita Furlano, che ha accompagnato gli insegnanti in un viaggio affascinante tra teoria e pratica, alla scoperta della scrittura come specchio della personalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

