Al nuovo Twiga il proprietario Leonardo Maria Del Vecchio offre 60 bottiglie di Dom Perignon con lui c’è l’amico Fedez I prezzi? 400 euro al giorno 1000 per la pagoda imperiale

Il Twiga di Marina di Pietrasanta ha cambiato proprietĂ epperò ha deciso di continuare a lasciare sobrietĂ e misura fuori dal tavolo. Leonardo Maria De Vecchio, scrive il Corriere della Sera, ha voluto fare una grande festa con il suo amico Fedez. E ha offerto 60 bottiglie di Dom Perignon agli astanti, Marchese del Grillo però tra ricchi. Negli intenti del giovane Del Vecchio doveva essere meno “patinato” dell’era Briatore, ma a spanne sembra che poco sia cambiato (hanno tolto le giraffe di scena signora mia). Si legge sempre sul Corriere che il nuovo proprietario “non si è sottratto al bagno di folla” e ha fatto bene, per caritĂ , ma che tipo di folla sogna di abbracciare un imprenditore neo padrone di uno stabilimento balnerare? Miti di oggigiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al nuovo Twiga il proprietario Leonardo Maria Del Vecchio offre 60 bottiglie di Dom Perignon, con lui c’è l’amico Fedez. I prezzi? 400 euro al giorno (1000 per la pagoda imperiale)

