Sanità | ogni anno a San Silvestro | stessa infermiera fa nascere 2 bimbe in casa

meteoweb.eu

: @MarcVitale4 @Davidebalde @albcaf @marattin L'inflazione? ?? Amico mio... ma lo sai che il tasso è inesistente da an… - BerlusconiStop : @MarcVitale4 @Davidebalde @albcaf @marattin L'inflazione? ?? Amico mio... ma lo sai che il tasso è inesistente da an… - astronauvt : Questa cosa che io e crush del liceo ci fissiamo negli occhi per quelle che sembrano ore ogni volta che ci incrocia… - AouSenese : #buonanno a tutti i professionisti della #sanità e al #volontariato per #dedizione #impegno #competenza e… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Un singolare accavallarsi di coincidenze l’ha trasformata per due anni di fila in ‘angelo per caso‘ di due bebè – entrambe femmine – che avevano fretta di venire al mondo e sono nate in, una nel 2017 e una proprio in questo weekend di fine 2018. Nellanotte – tra il 29 e il 30 dicembre – allaora e nellacittà, Suzzara (Mantova). E come se non bastasse, ad assisterle è sempre lei, ladel 118 di Mantova, Debora Deganello, che il destino ha voluto in turno sul mezzo di soccorso infermieristico l’altra notte, come in quella di unfa. La storia che si ripete, uguale indettaglio; la cicogna che colpisce in maniera ‘seriale’, con puntualità e precisione geografica disarmanti. L’Sos scatta al calar del buio – tra sabato e domenica scorsi – e Debora viene chiamata ...