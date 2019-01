Pianta geneticamente modificata con DNA di coniglio | l’ultima novità per ridurre

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Si tratta dell’Epipremnum aureum, più comunemente conosciuta come Pothos, unaerbacea rampicante, già nota per la sua capacità di assorbire gli agenti inquinanti e migliorare la qualità dell’aria dell’appartamento, che oggi grazie a un team di ricercatori dell’Università di Washington è stata, aumentando il suo potere disinquinante.Gli scienziati, nella loro ricerca pubblicata lo scorso dicembre su Environmental Science & Technology, hanno scoperto che modificando il DNA dellaquesta riesce a ripulire l’area circostante, decomponendo sostanze come benzene e cloroformio. Queste sostanze chimiche, che a certe concentrazioni risultano nocive per la salute, finiscono nell’aria dei nostri appartamenti come risultato delle attività di tutti i giorni: il cloroformio viene rilasciato dall’acqua durante la doccia; il benzene ...