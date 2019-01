Michele Emiliano a Pietro Senaldi : "I grillini verranno inseguiti dalla gente in strada" : «Sapete che c' è? In tre anni ho sottoposto la Puglia a una cura da cavallo: eravamo penultimi come livello di assistenza sanitaria, ora siamo nella parte alta della classifica delle Regioni italiane. Siamo gli unici a riuscire a spendere integralmente tutti i fondi europei e abbiamo il più basso nu

Michele Emiliano : "I grillini? La gente li inseguirà per strada per manifesta incompetenza" : "L'autonomia non è dannosa. Il Sud non si aiuta con l'assistenzialismo e i regimi di favore ma se ogni governatore applica alla sua terra la cura mitteleuropea che io ho adottato in Puglia. Mi è costata consenso ma la Regione ne ha guadagnato in termini contabili e io di rispetto. Il Mezzogiorno deve capire che si salva da solo: la questione meridionale non si risolve con un trasferimento delle risorse dal Nord, perché di ...

Michele Emiliano lascia il Pd. "Doloroso - ma sono un magistrato" : Il governatore pugliese fa riferimento a una "recente sentenza della Consulta" che ha confermato il divieto per i magistrati di iscriversi ai partiti

Michele Emiliano lascia il Pd - aveva chiesto di non tutelare più lobby e poteri forti : Il Partito Democratico viaggia a minimi storici in fatto di consenso. Tra le anime interne più critiche nei confronti delle scelte politiche dei "dem" c'è sempre stato sicuramente Michele Emiliano. Il governatore della Puglia è stato uno dei primi contestatori delle strategie messe in atto da Matteo Renzi e più volte aveva contestato al suo partito l'aver smarrito la strada della "sinistra" vera. Oggi è costretto a lasciare il partito, in ...

Michele Emiliano ha lasciato il Pd : "Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato, sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al PD, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia". È quanto comunica il presidente della regione Puglia Michele Emiliano al circolo Pd Murat San Nicola in merito al rinnovo annuale della tessera. " ...

Michele Emiliano lascia il Pd : “Una scelta dolorosa ma inevitabile - me lo impone il mio ruolo di magistrato” : Michele Emiliano lascia il Partito Democratico. Il governatore della Puglia – tra i critici interni più feroci nei confronti delle politiche renziane e della direzione presa dal partito – ha deciso di non rinnovare l’iscrizione “in ossequio alla recente senza della Consulta in materia”. Una scelta “dolorosa ma inevitabile”, spiega il magistrato in aspettativa. E proprio per il suo mestiere, come ...

Michele Emiliano non rinnova la tessera Pd : "Sono un magistrato" : Michele Emiliano ha deciso di non rinnovare l'iscrizione al Pd, "in ossequio alla recente sentenza della Consulta in materia". Lo ha comunicato lo stesso governatore della Puglia, al circolo PD Murat San Nicola, dove ha spiegato i motivi della sua scelta: "Per ragioni legate al mio ruolo di magistrato sia pure in aspettativa per mandato elettorale, devo comunicare la mia decisione, dolorosa ma inevitabile, di non rinnovare l'iscrizione al ...

Pd - Michele Emiliano non rinnova la tessera : "Il mio ruolo di magistrato lo impone" : La decisione del governatore pugliese dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm: "Continuerò a supportare il partito in ogni modo"

Pd - Michele Emiliano non rinnova la tessera : "Il mio ruolo di magistrato me lo impone" : La decisione del governatore pugliese dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm: "Continuerò a supportare il partito in ogni modo"