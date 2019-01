Juventus | Kean | mossa per De Ligt

Juventus - niente prestito per Kean. E sul tavolo c'è il rinnovo : La Juventus, al netto di molto improbabili colpi di scena, non farà operazioni di mercato in entrata nella sessione che scatta dopodomani, il 3 gennaio. Allegri ha sostanzialmente escluso la partenza ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Juventus : altre due squadre su Kean : Possibile cessione in prestito a gennaio per Moise Kean . Secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante della Juventus piace a Bologna e Marsiglia.

Juventus - Kean : 'Balotelli mio idolo. Futuro? Non lo so...' : ... 'Ronaldo? Lo vedevo solo alla Play Station… giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano in bianconero' Presente all'evento 'Lo sport per tutti',...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Kean-de Ligt con l'Ajax (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il 2019 e avrebbero messo nel mirino de Ligt, forte difensore centrale dell'Ajax. La Juventus avrebbe intenzione di rinnovare il reparto arretrato, che annovera alcuni giocatori che hanno ormai superato i 30 anni (Barzagli, Chiellini, Bonucci e ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Juventus - Kean : 'In bianconero ho imparato che il lavoro paga' : TORINO - Dalla Nazionale maggiore alla Juventus . Moise Kean vuole trasferire in bianconero l'entusiasmo accumulato nell'esperienza con la maglia azzurra: 'Qui alla Juve ho capito che il lavoro paga - ...

Juventus - Kean nella storia azzurra. Mercato : a gennaio può partire in prestito : Al minuto 63 di Italia-Stati Uniti si è scritto un pezzo di storia azzurro. Con il punteggio ancora sullo 0 a 0, Roberto Mancini ha scelto di lanciare Moise Kean , il primo millenial a debuttare in ...

Calciomercato Juventus - Kean può partire in prestito : per l’attaccante c’è la fila : In estate Moise Kean è rimasto alla Juventus, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Si poteva immaginare che Allegri lo avrebbe impiegato difficilmente, però arrivati a un terzo di stagione il giovane attaccante è praticamente a secco, se non per pochi minuti disputati in Champions League. Il giovane attaccante è stato chiamato da Mancini per l’impegno contro gli Stati Uniti, ma non è il solo ad apprezzarne le ...

Juventus - corsa a tre per accaparrarsi Kean : l’attaccante vuole giocare : Moise Kean fa gola a diversi club del nostro campionato, pronti ad acquistare il giovane attaccante della Juventus e dell’under 21 Moise Kean ha espresso il desiderio di lasciare la Juventus per andare a cercare altrove quei minuti che Allegri non può certo dargli. L’attaccante della Nazionale under 21 ha mercato e dunque non sarà difficile trovare una sistemazione adeguata per il ragazzo, in prestito secco o con una cessione ...

Kean : 'Non so se resto - decide la Juventus' : ROMA - È stato il grande protagonista nonostante la sconfitta dell' Italia Under 21 con i pari età dell' Inghilterra , autore della rete del provvisorio 1-1 e di una prestazione che ha fatto ...

Juventus - Kean : “Non so se resterò a gennaio. Vedrà la società” : Kean Juventus – Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato dell’Italia Under 21 al termine dell’amichevole persa contro i pari età dell‘Inghilterra: “E’ andata bene, ma fosse arrivata la vittoria sarebbe andata ancora meglio”. LEGGI ANCHE: Juventus, maxi offerta per Pogba Juventus, Kean: “Cristiano Ronaldo mi insegna molte ...