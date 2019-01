“I cori a Koulibaly sono la vergogna dell’umanità” | Boban durissimo contro il razzismo

Infantino "sdegno per i cori contro Koulibaly"/ Il presidente Fifa : "servono leggi dure da applicare' : Gianni Infantino contro i cori razzisti a Koulibaly. Il presidente Fifa intervistato da Sky: ' c'è sdegno, servono leggi dure e vanno applicate'.

cori Koulibaly - Infantino : “i dirigenti abbassino i toni” : “I dirigenti sportivi abbassino i toni, perche’ certa aggressivita’ che poi sfocia in razzismo o violenza a volte e’ anche dovuta a toni non sempre adatti di alcuni dirigenti. Servono atti concreti per fermare la violenza e il razzismo negli stadi”. Sono le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino che, a Dubai per il Globe Soccer, ha parlato ai microfoni di Skysport: “Bisogna far passare il ...

Maradona sta con Koulibaly : "Anch'io ho subìto cori razzisti" : Sul caso Koulibaly adesso prende la parola anche Diego Armando Maradona. L"ex Pibe de Oro, simbolo assoluto del futbol a Napoli, ha dedicato un post all"episodio del Meazza in cui prende le parti del difensore senegalese della squadra di Ancelotti e denuncia di conoscere bene il razzismo proprio perché ha giocato per sette lunghi anni con addosso la maglia azzurra.Sui social, ostentando con orgoglio la casacca numero 26 indossata dal colosso ...

Maradona : "Ricordo ancora i cori razzisti contro di me. Mi sento napoletano e vicino a Koulibaly" : "Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito i cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano 'Benvenuti in Italia'. Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a Kalidou Koulibaly". Lo scrive sul proprio profilo Facebook, Diego Armando Maradona, che posta anche una foto in cui tiene addosso la maglia numero 26 di Koulibaly. "Spero che questo episodio - conclude Maradona - segni ...

cori Koulibaly - al San Paoli 10.000 maschere con il voto del difensore : Si sta giocando la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno che sta regalando spettacolo e grandi emozioni, di nuovo in campo dopo le polemiche della gara tra Inter e Napoli con i Cori razzisti contro Koulibaly. Nel frattempo i tifosi azzurri sono pronti ad una nuova manifestazioni di solidarietà al fianco del difensore azzurro. Prima del match contro il Bologna saranno infatti distribuite all’esterno dello stadio circa ...

"Siamo tutti Koulibaly" : 10mila tifosi con le maschere del difensore contro i cori razzisti : I tifosi del Napoli si mobilitano al grido di "Siamo tutti Koulibaly": prima del match contro il Bologna che la compagine partenopea disputerà oggi, 29 dicembre, saranno distribuite all'esterno dello stadio San Paolo circa 10.000 maschere con il volto del difensore vittima di cori razzisti durante la partita Inter-Napoli. A riportare la notizia è Il Mattino.All'iniziativa non sarebbe prevista la partecipazione delle curve, che ...

Ogbonna su cori razzisti a Koulibaly : «Strategia per colpire il più» : Angelo Ogbonna e il razzismo nel mondo del calcio: le parole del difensore del West Ham sui fatti di Inter-Napoli

Inter-Napoli - cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

cori a Koulibaly - le proposte Andes : “Multa ai razzisti per finanziare un fondo per l’integrazione. E le due squadre fermino il gioco” : “Chi intona Cori razzisti può essere individuato con le telecamere e quindi multato. E con quei soldi si potrebbe finanziare un fondo per l’integrazione. In più le due squadre in campo, in casi come questi, dovrebbero interrompere il gioco anche per un lungo intervallo di tempo, in modo da far riflettere gli autori di questi scellerati gesti”. Sono le proposte che l’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, lancia dopo ...