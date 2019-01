Gli hacker attaccano il sito del Comune e chiedono un riscatto in bitcoin - Senza Colonne

Hacker minacciano Gli Usa : dateci Bitcoin altrimenti pubblichiamo la verità : ... i quali continuano a condurre verso di loro una politica di aggressione e di accerchiamento globale? In questo caso, non può non tornare alla mente il fatto che proprio un mese fa i russi abbiano ...

Gli hacker hanno rubato i dati di migliaia di disertori nordcoreani - : hacker sconosciuti hanno rubato i dati personali di circa un migliaio di cittadini della Corea del Nord, che sono riusciti a fuggire al Sud, riferisce Reuters citando il Ministero dell'unificazione ...

Al via in Germania la Chaos Comunication Congress con tutti Gli hacker del mondo : Quattro giorni intensi dove temi che riguardano la tecnologia si intrecciano ad altri temi che riguardano le società e le utopie. Il tutto attraverso avvenimenti workshop e incontri.

Fortnite : giovani hacker guadagnano miGliaia di dollari alla settimana nel mercato nero deGli account : Attorno al fenomeno videoludico del momento si è sviluppata un'economia parallela che ha davvero dell'incredibile.hacker giovanissimi guadagnano migliaia di sterline alla settimana come parte di una rete di hacking mondiale costruita proprio attorno al famosissimo videogioco Fortnite.Secondo un'inchiesta della BBC, questi ragazzi si occupano del furto degli account di gioco degli utenti, e della loro rivendita online all'interno del mercato ...

CR4 - Alfonso Signorini rovinato da un hacker : Gli soffia la notizia-bomba. La sua reazione è tutta da applausi : Un regalo inaspettato, e di cattivo gusto, è capitato ad Alfonso Signorini . A raccontarlo è proprio il diretto interessato nella puntata di ieri, mercoledì 19 dicembre, di CR4 - La repubblica delle ...

Password più usate - una gioia per Gli hacker : ai primi due posti ancora 123456 e password : Google, le parole più cercate del 2018: Mondiali, CR7 e Marchionne 'Gli hacker hanno grandi possibilità quando si usano nomi di celebrità, termini dallo sport e dal mondo della cultura', dice il Ceo ...

Attacco hacker aGli hotel Marriott : a rischio 500 milioni di ospiti : ... abbiamo preso provvedimenti per rimuoverla', ha denunciato la catena alberghiera più famosa al mondo. Nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di passaporto, data di nascita, arrivo e ...

Hacker attaccano Gli alberghi Marriott - rubati i dati di 500 milioni di clienti : Accordo che è stato poi finalizzato nel settembre 2016, con cui Marriot ha creato il più grande gruppo alberghiero del mondo. Quello contro Marriott International è solo l'ultimo cyber-attacco contro ...

Marriott - attacco hacker aGli hotel : a rischio i dati di 500 milioni di clienti : Incursione pirata nei computer del colosso del turismo a stelle e strisce Marriott. Il database delle prenotazioni della catena di alberghi Starwood, parte del gruppo, ha subito un attacco hacker che ha coinvolto i dati di 500 milioni di clienti dal 2014. Sulla vicenda si è aperta un’inchiesta interna, ma anche il procuratore di New York ha aperto un fascicolo....

Attacco hacker aGli hotel Starwood : dal 2014 violati 500 milioni di account : Il St Regis di Marriott a Dubai Dal 2014 un’intrusione ai sistemi di prenotazione degli hotel Starwood ha permesso di violare e copiare le informazioni di 500 milioni di clienti. Lo ha annunciato oggi con un comunicato ufficiale il gruppo alberghiero statunitense Marriott, che con la catena Starwood ha creato il più grande gruppo di hotel al mondo. Le indagini interne, avviate dopo un’allerta di intrusione scattata lo scorso 8 settembre, hanno ...

Attacco hacker alla catena Marriott - violato il database deGli hotel - : Coinvolti i dati di 500 milioni di clienti degli alberghi Starwood. Sul caso è stata aperta un'inchiesta interna

Le cuffie Sennheiser espongono pc e Mac deGli utenti ad attacchi hacker : L’ultimo allarme per la sicurezza informatica degli utenti pc e Mac non scaturisce da un bug all’interno dei sistemi operativi Windows, Linux o MacOS, ma dal software che accompagna le cuffie del noto produttore tedesco Sennheiser. Secondo quanto scoperto dai ricercatori informatici di Secorvo, la suite di programmi HeadSetup con la quale vengono messi in commercio i prodotti audio del gruppo sarebbe affetta da una vulnerabilità che ...

Viaggio nel lato oscuro del web : cosa fanno Gli hacker e a quale prezzo : Quando leggiamo di crimini informatici che hanno fatto crollare siti e servizi, violazioni di account o di telefonate controllate illegalmente, ci chiediamo spesso quali menti oscure e insondabili possano averle perpetrate, e quanto possano essere costate queste azioni. Un’indagine del sito statunitense Business Insider svela che assoldare un hacker per violare la legge è molto facile, ed è anche economico. Non serve essere smanettoni ...