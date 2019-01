Di Maio e Di Battista preparano la campagna per le Europee

agi

: M5s, Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci: “Nel 2019 legge per taglio degli stipendi dei parlamentari” - fattoquotidiano : M5s, Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci: “Nel 2019 legge per taglio degli stipendi dei parlamentari” - HuffPostItalia : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, messaggio di capodanno: guai ai privilegiati - Agenzia_Ansa : VIDEO | Di Maio e Di Battista: 'Ora via al taglio degli stipendi dei parlamentari. Una classe di privilegiati ci st… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Tortelli al sugo, abbacchio, pandoro e un brindisi al nuovo anno. Una tavolata di festa per Luigi Die Alessandro Di- rientrato dopo il lungo viaggio in Sudamerica, insieme alla compagna e al figlio - che dopo 7 mesi si sono ritrovati per festeggiare il Capodanno ma anche per parlare di politica, in vista delledi fine maggio. Un 'buen retiro' vicino alle piste da sci, nel Trentino, e un video che i due pentastellati usano per mandare gli auguri al loro 'popolo'. Entrambi in giubbino da neve, slacciato quello del capo politico M5s, chiuso fino al mento quello di 'Dibba', con tanto di berretto di lana in testa."Un mondo di auguri per un grande 2019 - inizia Di- vi auguro per il 2019 di fare le cose che più vi piacciono e vi rendono felici. Sono stati anni difficili perché abbiamo dovuto fare ...