Chievo | può essere il partner dell' Inter per Brazao

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - si lavora per portare in Italia Brazao : il Chievo può fornire l'assist? : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro è sulle tracce di Brazao come vice di Handanoic. servirebbe però l'assist del Chievo.

Chievo Verona - Pellissier è il regalo di Natale : a gennaio però può arrivare una punta : Dal momento dell’arrivo di Di Carlo sulla panchina del Chievo la squadra del presidente Campedelli è cresciuta notevolmente. È vero, non sono arrivate vittorie, ma allo stesso tempo i gialloblu non hanno più perso: in cinque partite sono arrivati altrettanti pareggi, tre dei quali contro Napoli, Lazio e Inter. Ciò che è cambiato con Di Carlo è anche il reparto offensivo, che adesso ha ritrovato i gol di Pellissier. Il capitano, alla ...