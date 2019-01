Ripartono da Milano i 4 Ristoranti con Alessandro Borghese su Sky Uno

digital-news

: Ripartono a gennaio gli incontri con i 'Dialoghi di Reset' sul Trend illiberale che attraversa le democrazie occide… - reset_magazine : Ripartono a gennaio gli incontri con i 'Dialoghi di Reset' sul Trend illiberale che attraversa le democrazie occide… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Torna a Capodanno con una nuova, appassionante stagione in prima tv assoluta, la produzione originale Sky realizzata da DRYMEDIA, al via da martedì 1° gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). I nuovi episodi saranno disponibili anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 e su Sky On Demand.La prima delle nuove sfide culinarie è dedicata al cenone di...