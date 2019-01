Decapita i tre figli e la moglie dopo averli narcotizzati al Cairo | la confessione del

Marocco - turiste scandinave uccise : tre sospetti arrestati. Spunta un video della Decapita zione : ipotesi terrorismo : Le autorità di Rabat hanno arrestato altre tre persone sospettate di aver ucciso le due turiste scandinave decapitate alle pendici del Monte Toubkal in Marocco , i cui cadaveri sono stati ritrovati lunedì mattina. Intanto prende piede la pista del terrorismo . Ad avallarla un video della decapitazione , comparso ieri su Facebook e dichiarato autentico dall’intelligence danese, che ha rafforzato il sospetto di un omicidio di matrice islamica, ...

Sudafrica. Bimbo rapito mentre va a scuola : trovato Decapitato in una foresta : Andile Fihla era scomparso circa due settimane fa. Stava andando a scuola insieme alla sorella più grande, quando due uomini "che conosceva" gli si sono avvicinati. La bimba è stata fatta allontanare e da allora del piccolo non si è più saputo nulla. Fino alla tragica scoperta di oggi.Continua a leggere