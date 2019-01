Alessandra Mussolini : "Solo commenti servili per il discorso di Sergio Mattarella. Buon 2019 a schiena dritta" : Parte con il botto il 2019 per Alessandra Mussolini. L'eurodeputata sul suo profilo Twitter, evidentemente contrariata dal discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, attacca i colleghi che hanno invece elogiato il suo messaggio: "Buon anno a tutti ma soprattutto ai professionisti dell

Alessandra Mussolini : 'Solo commenti servili per il discorso di Sergio Mattarella. Buon 2019 a schiena dritta' : Parte con il botto il 2019 per Alessandra Mussolini. L'eurodeputata sul suo profilo Twitter , evidentemente contrariata dal discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, attacca i colleghi ...

Buongiorno 2019 : Mazzola - Sid Vicious e gli altri. Dodici mesi di memorabili anniversari : Gennaio Si può vincere sempreValentino Mazzola, nato cento anni fa, il 26 gennaio 1919. Morto settanta anni fa a Superga (4 maggio 1949), capitano del Torino cinque volte campione d’Italia, per Giampiero Boniperti (ex fuoriclasse e presidente della Juve, di cui Mazzola era amico) il più «utile» giocatore della storia del calcio mondiale. La sua è u...

Buon Anno : ecco il doodle di Google per il giorno di Capodanno 2019 : Buon Anno: Google come ogni Anno ci tiene a fare i suoi Auguri speciali per il giorno di CapodAnno 2019 e lo fa con un doodle speciale. Buon 2019 anche da parte di tutta la Redazione di MeteoWeb! L'articolo Buon Anno: ecco il doodle di Google per il giorno di CapodAnno 2019 sembra essere il primo su Meteo Web.

Huawei augura a tutti un Buon 2019 da un iPhone : Il team di Huawei ha pubblicato su Twitter un messaggio di auguri per l'arrivo del nuovo anno ma l'ha fatto utilizzando un melafonino L'articolo Huawei augura a tutti un buon 2019 da un iPhone proviene da TuttoAndroid.

Buon 2019 a tutti gli Italiani : Lo vediamo nei tesori che ci sono stati lasciati in eredità: le nostre città d'arte sono uniche al mondo. E che dire della nostra passione per la musica e il "bel canto", famosa al punto che ogni ...

Buon ANNO! CAPODANNO 2019 - TRA FESTE E NUOVI PROPOSITI/ Social invasi dagli auguri : politici e 'istituzioni' : BUON ANNO! CAPODANNO 2019, FESTE e NUOVI PROPOSITI: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

Buon 2019 a tutte le donne che lottano. Andiamo avanti - sempre più streghe : Il 2018 ci ha viste impegnate a spiegare agli antiabortisti che non ne possiamo più di vedere minata la legge 194. Con il governo di destra le affermazioni reazionarie di certi politici si sono moltiplicate. Tutti a dire alle donne com’è bello portare avanti una gravidanza non voluta o com’è bello non portare avanti la gravidanza se il figlio è quello di una coppia gay. Le stesse persone che hanno problemi con gli aborti poi ...

Buon 2019! Gli auguri dello sport : sportMEDIASET SUPERHOMEPAGE Buon 2019, gli auguri dello sport Buon 2019, gli auguri dello sport Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Slideshow Zoom prima foto precedente successiva ultima foto

«Buon anno» - gli auguri di Google per il 2019 : Anche per questa fine dell'anno Google ha deciso di fare un doodle speciale: i protagonisti sono due piccoli elefanti

5 Buoni propositi per iniziare il 2019 con la giusta carica : È tradizione, ogni anno, avere dei buoni propositi per partire col piede giusto e dare un calcio agli errori del passato. Alcune volte riusciamo a mantenerli, altre un po’ meno. E se alcuni, come l’andare in palestra o la dieta, sono disattesi il 99% delle volte, altri possono essere invece la nostra stella polare del 2019. Come? Guardando le cose dalla giusta prospettiva e cercando di rimanere fissi e determinati sui propri principi. Non ...

GEO-FINANZA/ 2019 - tre Buone notizie per il Pil italiano : Nel 2019 la crescita dell'economia italiana dipenderà principalmente dalla ripresa dell'export. E sembra poterci essere ottimismo sul tema

Buon 2019...ecco ciò che ci lasciamo alle spalle : Oggi inizia un nuovo anno, ma inevitabilmente si fa anche un bilancio di quello che va in archivio. Un anno ricco di notizie e di fatti

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...