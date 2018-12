Veicolo in fiamme | chiuso il tunnel del San Gottardo | traffico in tilt

Svizzera - Veicolo in fiamme : chiusa galleria di San Gottardo : La galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme. Lo comunicano su Twitter la polizia ticinese e il TCS (Touring club svizzero) senza fornire altre informazioni. Ai due ingressi si sono formate code di veicoli. L'articolo Svizzera, veicolo in fiamme: chiusa galleria di San Gottardo sembra essere il primo su Meteo Web.