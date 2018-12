Salvini | ' Nel 2019 autonomia regionale e legittima difesa' Di Maio | ' Non ci sarà

Da Salvini ad Ancelotti - il 2018 di Napoli nelle foto di KontroLab : L’agenzia fotografica KontroLab augura a tutti i Napolisti buon 2019 e lo fa con le foto più belle e significative del 2018 a Napoli; da Salvini a Di Maio, a Luigi de Magistris, Roberto Fico, Carlo Ancelotti. Tanto per fare qualche nome. 001 002 MLP16214 copia.jpg MLP16740 copia.jpg 005 006 RB071315.jpg ...

Luigi Di Maio - voce bomba nel M5s : 'Disposti a cancellare tutto' - il piano B contro Matteo Salvini : La regola voluta a suo tempo da Gianroberto Casaleggio , e difesa oggi dal figlio Davide, , è il ragionamento di Di Maio secondo quanto riporta la Stampa , 'è una zavorra in politica, perché ti ...

I prossimi passi del governo - nell'intervista di Salvini al Corriere : Di certo, l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia'. E sulle voci che lo indicano come candidato dei sovranisti replica: 'io per il ...

I prossimi passi del governo - nell'intervista di Salvini al Corriere : "Ora legittima difesa e autonomia regionale". Il vice premier Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera, traccia le linee dei prossimi interventi che il governo dovrà fare. "Subito le nuove riforme" spiega, sottolineando di non vedere pericoli per il governo". Il leader leghista sostiene di non temere contrasti con M5s sulle autonomie: "stiamo lavorando nei termini della Costituzione. Il 15 ...

Brunetta : 'Salvini ci ha tradito - M5S-Lega mettono le mani nelle tasche degli italiani' : Ieri a Montecitorio, è intervenuto il deputato forzista Renato Brunetta che oltre a discutere dei punti di criticità di questa legge di bilancio, ha criticato pesantemente il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini. L'economista ha nuovamente rimproverato al leader del Carroccio di aver dato vita insieme ai grillini ad una maggioranza governativa innaturale e dannosa per tutti i cittadini italiani. L'ex ministro per la Pubblica ...

Bannon : 'Salvini e Di Maio? Un esempio nel mondo' : Roma, 30 dic., askanews, - Matteo Salvini e Luigi Di Maio esempio per i populisti di tutto il mondo. Parola di Steve Bannon, l'ideologo americano già già consigliere di Trump, che dice di ispirarsi al finanziere George Soros benché non condivida nessuna delle sue idee. Intervistato dal ...

"Salvini-Di Maio - un esempio nel mondo" : "La chiamiamo la scuola dei gladiatori, la chiave è formare agenti di cambiamento": è la formula della scuola di Steve Bannon, l'ideologo americano che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, per la certosa di Trisulti, l'abbazia benedettina che farà da centro propulsore per il suo The Movement, il movimento per connettere i populisti europei, dove ieri c'è stata una manifestazione per fermare il progetto. ...

A casa di Steve Bannon : «Nella mia scuola formerò agenti del populismo Salvini e Di Maio? Ottimi» : Ci sarà una fusione di cultura, storia, economia, comprensione di media e social media, per creare agenti di cambiamento più tradizionalisti. Ho due modelli: la scuola post-laurea di Marion Marechal ...

Violenza nel calcio - Salvini contrario a stadi chiusi : 'Quanto accaduto può essere paragonato ad un vero e proprio atto di combattimento' fanno sapere dalla procura di Milano. Il 7 gennaio convocato un incontro al Viminale con rappresentanti del mondo del ...

Bergamo - il prete contro Salvini : "Leghisti cristiani insignificanti" - e piazza un Gesù nero nel presepe : Un sereno Natale anti-Matteo Salvini. Nelle Chiese italiane è stato un dilagare di omelie contro il leader della Lega e ministro degli Interni, soprattutto in contrapposizione alla sua politica anti-immigrazione clandestina. L'ultimo a unirsi al coro dei pulpiti politicizzati, come riporta il Giorna

Inter-Napoli – Morte ultrà - lo sfogo della vedova Raciti : “non è cambiato niente nel calcio! Salvini mi ha promesso più impegno” : Marisa Grasso, vedova dell’agente Raciti, commenta quanto accaduto ieri a margine della sfida tra Inter e Napoli “A 12 anni dalla Morte di mio marito non è cambiato niente nel calcio“. Marisa Grasso, vedova dell’agente Filippo Raciti, al telefono con l’Adnkronos non nasconde la sua amarezza dopo l’episodio di San Siro che ha causato l’ennesima vittima nel mondo del calcio. Proprio oggi la moglie ...

Agguato Pesaro - Salvini : “Bruzzese chiese di uscire dal sistema di protezione”. Il sindaco : “Meno pentiti nelle Marche” : Marcello Bruzzese aveva chiesto “già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione”. Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso il giorno di Natale a Pesaro, rivela Matteo Salvini, non voleva più vivere sotto tutela e la sua domanda era in corso di valutazione: “Mi risulta – ha spiegato il ministro dell’Interno – che la procedura fosse in corso e che ci fosse un ragionamento economico ...