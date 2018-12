Lazio | Igli Tare | ' Milinkovic-Savic uomo di parola' ' Ho detto no a offerte lusinghiere

Tare : 'Ho rifiutato proposte importanti - Lazio scelta di cuore. Ho avuto paura per la mia famiglia. Su Milinkovic...' : SULL'AFFARE MILINKOVIC E LE VISITE CON LA FIORENTINA - 'In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire alla Lazio. La sera ...

Lazio - Igle Tare : "Minacce di morte alla mia famiglia quando ho ceduto Hernanes all'Inter" : "Sì, in alcuni momenti ho avuto anche paura" per la mia famiglia". Lo ha rivelato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato anche a questa scelta, soprattutto pensando alla famiglia. Fosse stato per me - ha aggiunto - non avrei avuto nessun problema ad andare avanti, mal il problema è che abbiamo ricevuto anche minacce di ...

Vincent Cassel aspetta il primo figlio da Tina Kunakey. La riveLazione del Daily Mail : Se mai avesse bisogno di me la raggiungerei dall'altra parte del mondo. Non c'è nessuna guerra'. Monica Bellucci ha un nuovo uomo: l'artista Nicolas Lefebvre Leggi E proprio la notizia nei giorni ...

Cristina D’Avena e il vero motivo per cui non ha figli - la riveLazione in tv : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

Natale : nel Lazio 500 medici famiglia e 50 pediatri in 34 ambulatori : Nel corso delle festività natalizie saranno in campo circa 500 i medici di famiglia e 50 pediatri per garantire l’assistenza sanitaria territoriale a Roma e nelle province del Lazio. Tanti saranno infatti quelli di turno nei 34 ambulatori di medicina generale aperti nei giorni prefestivi dalla 14 alle 19 e nei festivi dalle 10 alle 19. In 8 di questi sarà presente anche il servizio pediatrico, il tutto parallelamente al servizio consueto ...

EiacuLazione precoce - andrologi : ecco il mix di erbe che migliora “la qualità della vita sessuale di coppia” : Può arrivare dalle erbe una nuova speranza per chi soffre di Eiaculazione precoce, ma soltanto se il medico specialista ha escluso fattori organici e se il problema è solo psicologico: secondo i dati raccolti e presentati durante il Congresso della Società italiana di andrologia, dedicato a natura, ambiente e alimentazione, “un trattamento di 3 mesi con un mix di estratti vegetali di griffonia, passiflora e valeriana, assunti sotto forma ...

Lazio - Adriano Palozzi (Fi) è interdetto ma si presenta lo stesso in consiglio regionale : lavori bloccati : È interdetto dalle funzioni pubbliche, ma si è presentato lo stesso in consiglio regionale. Conseguenza? lavori bloccati. È accaduto in Regione Lazio, dove nella mattinata di venerdì 21 dicembre si è presentato in aula l’esponente di Forza Italia Adriano Palozzi che, nonostante l’interdizione temporanea dalle funzioni pubbliche a seguito dell’arresto lo scorso giugno per l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, ha firmato il registro presenze ...

Biglietti Roma-Porto - Champions League : preLazione iniziata - vendita libera dall’8 gennaio : L’urna di Nyon è stata particolarmente clemente con la Roma. I giallorossi, infatti, avrebbero potuto incrociare squadre temibili agli ottavi di finale della Champions League, ma sfideranno il più abbordabile, almeno sulla carta, Porto. Il match di andata sarà disputato martedì 12 febbraio allo stadio Olimpico. In vista della partita, la società ha aperto la vendita dei Biglietti in prelazione per gli abbonati, comunicando tutti i dettagli per ...

CongratuLazioni Chiara! Affari di famiglia e di redazione! : Un giornale per me non è solo auto, moto, F1, motori ma anche e soprattutto gruppo. Una famiglia. Oggi più che mai, perché Chiara Premoliquesta mattina si è laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Milano. Sì, Premoli… mi sembra di averlo già sentito questo cognome! Quindi è con immenso orgoglio di […] L'articolo Congratulazioni Chiara! Affari di famiglia e di redazione! sembra essere il ...

News Lazio-Siviglia : date e orari ufficiali - ritorno al sapore di Champions : Lazio-Siviglia, date e orari ufficialiGara di andata sotto al segno di San Valentino, si giocherà infatti giovedì 14 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 18.55. ritorno invece previsto per mercoledì 20 febbraio, esattamente, proprio mercoledì (“The Champiooooons”), alle ore 18 a Siviglia. E’ stato scelto questo giorno a causa della concomitanza della partita dell’altra squadra di Siviglia, il Betis, sempre in Europa League contro il Rennes. ...

Lotito - strigliata alla cena di Natale : 'Lazio - ti sei imborghesita' : Un brindisi e una strigliata per riprendere la corsa Champions. La Lazio riparte dal gruppo nella cena di Natale, ieri in un noto locale dell'Eur. Giocatori, staff e dirigenti: tutti presenti per ...