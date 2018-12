Raggi ha ordinato il divieto totale dei botti a Capodanno 

agi

(Di domenica 30 dicembre 2018) La sindaca di Roma Virginiaha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi,e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede ilassoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 dicembre 2018 alle 24.00 dell'1 gennaio 2019, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dalbengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose.