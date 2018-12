Nas in una Comunità alloggio di Siracusa | una persona denunciata

Scontri Inter-Napoli - il severo giudizio del Premier Conte : “ci vuole una pausa ed un iNasprimento delle pene” : Dopo gli Scontri di San Siro in occasione di Inter-Napoli, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si esprime sui gravi accadimenti “Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione. Sono molto costernato a scoprire e non è la prima volta che una manifestazione sportiva è occasione di ...

Lugo - una messa per le vittime di aborto - eutaNasia e fecondazione artificiale : “La nostra preghiera è anche per loro” : Una messa in memoria delle vittime dell’aborto, dell’eutanasia e della fecondazione artificiale. La celebrazione, presieduta dal vescovo Tommaso Ghirelli, si terrà venerdì 28 dicembre alle 18,30 nella collegiata di Lugo in occasione della liturgia dei Santi innocenti martiri. Ad annunciare il momento di preghiera è un volantino diffuso nella città romagnola con tanto di citazione di madre Teresa di Calcutta: “L’aborto è il più grande nemico ...

Uccidono i quattro figli appena nati e Nascondono i corpi dentro una stufa : “Non li volevamo” : Una coppia polacca, lei 27 anni e lui 37, è stata arrestata con l'accusa di omicidio: avrebbero ucciso i loro quattro figli appena nati soffocandoli in buste di plastica prima di nasconderne i cadaveri dentro una stufa e sotto un albero nei pressi della loro casa a Ciecierzyn.Continua a leggere

Il 2018 di Fabio Aru : una forma che non è mai arrivata. Il Cavaliere dei Quattro Mori coltiva la riNascita : “C’è sempre qualcosa da imparare in tutti le situazioni, per uscire maturi e più forti di prima. Riparto dalla voglia di mettermi in gioco come sempre, ho voglia di fare bene, di correre, di andare in bici, di fare quello che mi piace. Io vado in bici perché mi piace, è una passione che è diventata lavoro: come tutti i lavori ha la sua parte difficile ma è bello perché mi piace e per la gente che mi segue“ queste le parole con cui ha chiuso ...

SPY FINANZA/ La vera crisi che si vuol Nascondere dietro una recessione : Comincia a rimbalzare anche sui grandi media l'allarme su un'imminente recessione. Quasi a nascondere la crisi finanziaria in arrivo

ANastasio dopo X Factor torna all’università e ringrazia Mara : “Non solo una coach” : Anastasio dopo X Factor si racconta: come è nata la sua passione per il rap Anastasio dopo X Factor 2018 non si ferma più. Il rapper continua a rilasciare interviste su interviste, tutti vogliono saperne di più sul rapper vincitore della 12esima edizione. Le sue ultime dichiarazioni arrivano dalle pagine del settimanale Spy, a cui […] L'articolo Anastasio dopo X Factor torna all’università e ringrazia Mara: “Non solo una ...

Migranti si Nascondono su una nave cargo diretta verso il Regno Unito e minacciano l’equipaggio : Quattro Migranti si sono nascosti a bordo della nave portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna e, una volta scoperti, hanno minacciato l’equipaggio pretendendo che l’imbarcazione si avvicinasse alla costa per poter raggiungere il Regno Unito....

Uomini e Donne : Andrea Cerioli preso da Federica? Una scelta iNaspettata : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Federica piacciono al pubblico, ma lui prende una decisione inaspettata Una scelta davvero inaspettata quella di Andrea Cerioli a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico andate in onda su Canale 5, i telespettatori hanno notato il forte interesse che il tronista prova nei confronti […] L'articolo Uomini e Donne: Andrea Cerioli preso da Federica? Una scelta inaspettata proviene da ...

Bimba di 23 mesi morta Nascosta in una valigia : condannati a 6 anni i genitori : È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo la coppia che in Svizzera aveva lasciato morire la figlioletta di 23 mesi, nascondendo poi il corpicino in una valigia. Il Tribunale distrettuale di ...

Nasce l’Athletica Vaticana - una società sportiva per la Santa Sede : preludio a un Comitato Olimpico? : Città del Vaticano è uno dei pochi Stati al Mondo sprovvisti di un Comitato Olimpico Nazionale, il Paese più piccolo del Pianeta (0,44 km quadrati di estensione e circa 1000 abitanti) non ha mai avuto un ente sportivo vero e proprio. Almeno fino a oggi. All’ombra della Basilica di San Pietro, infatti, sta per Nascere l’Athletica Vaticana cioè la prima associazione sportiva dilettantistica della Santa Sede. Finora entro i confini si ...

La bimba muore nella mansarda troppo calda : la mamma Nasconde il corpo in una valigia : Una coppia in Svizzera è stata condannata per omicidio colposo: i genitori avrebbero gravemente trascurato la figlioletta di 23 mesi che nel luglio del 2015 è morta. I due, entrambi con problemi di tossicodipendenza, avrebbero poi trattato il corpo della bimba “come un rifiuto”.Continua a leggere

Scoperta una misteriosa caverna sotterranea in Canada : non è mai stata esplorata e Nasconde ‘segreti’ millenari : Restano segrete le coordinate della grotta sotterranea trovata in Canada. In particolare nel Wells Gray Provincial Park (British Columbia), il Ministero delle Risorse Nazionali del Paese ha Scoperta una caverna sotterranea dove l’uomo potrebbe non aver mai messo piede. E’ una grotta inesplorata che è rimasta per molto tempo “nascosta” sotto le nevi perenni che caratterizzano questa parte del mondo. Non si sa con precisione dove sia la ...

Come Nascono le perle? Ecco come si forma una delle più amate meraviglie della natura : Le perle naturali sono da sempre utilizzate come ornamento dalle donne di tutto il mondo. Il modo in cui nascono è considerato quasi un miracolo. Tanto più quando si scopre che si forma da un rifiuto. Proprio così: un rifiuto. Un corpo estraneo che si deposita all’interno del mollusco. Quest’ultimo, a sua volta, crea attorno all’intruso una sorta di pellicola protettiva. Una specie di prezioso carcere, insomma, dove rinchiudere il nemico che ...

ANastasio e il tatuaggio di Maradona : “È una presa in giro - poi mi chiamano rapper” : Anastasio e il tatuaggio dedicato a Maradona incuriosisce i fan di X Factor C’è molta curiosità intorno al tatuaggio di Maradona di Anastasio. Il vincitore di X Factor 2018 è ricercatissimo sul Web e richiestissimo per le interviste, in cui naturalmente non possono mancare le domande sul tatuaggio. Così oggi scopriamo qualche curiosità in più […] L'articolo Anastasio e il tatuaggio di Maradona: “È una presa in giro, poi mi ...