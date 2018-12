Huawei da record | nel 2018 supera per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate

HONOR e Huawei sempre più da record : +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente : HONOR e Huawei continuano a maCinare risultati eccezionali: la prima sempre più forte anche al di fuori della Cina, mentre la seconda batte tutti i record per vendite e ricavi. L'articolo HONOR e Huawei sempre più da record: +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente proviene da TuttoAndroid.

Record 200 milioni di smartphone Huawei venduti nel 2018 : almeno due motivi del successo : Il 2018 si chiude con il botto per il mercato degli smartphone Huawei. Il produttore, oggi 17 dicembre, ha reso noto che entro il giorno di Natale ormai imminente, sarà raggiunta la quota Record di 200 milioni di device venduti globalmente. Una cifra da capogiro, considerando il piuttosto recente impegno dell'azienda nel settore mobile (almeno rispetto ad un colosso Android come Samsung). Nel conteggio degli smartphone Huawei venduti, rientra ...

Huawei Mate 20 Pro da record. Superati del 40% i pre-ordini di P20 Pro in Europa : Sono trascorse appena due settimane da quando Huawei ha aperto il sipario sulla nuova linea di dispositivi Mate 20. Si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia che raccoglie il meglio disponibile nel settore mobile per offrire agli utenti una esperienza di qualità sotto ogni punto di vista. Negli ultimi anni Huawei è riuscita a crescere in maniera importante anche in Europa, riuscendo a registrare vari record, soprattutto con la ...

