Cyber security | la Polizia Postale | “Nel 2018 raddoppiati gli alert delle strutture

Cybersecurity e oggetti connessi - chi controllerà le difese in Europa? : Ifa 2018 (Getty Images) Vienna – La regola è stata messa nero dalla Commissione europea su bianco nell’ultimo pacchetto sulla Cybersecurity: dovrà essere certificata la sicurezza di prodotti e dispositivi connessi. L’etichetta ricalcherà il sistema adoperato con le classi energetiche e distinguerà apparecchi più resistenti a intrusioni hacker e minacce informatiche da quelli più esposti. Come la regola sarà tradotta in pratica, però, ...

Cybersecurity - individuate le 465 aziende chiave dell'Italia : Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio, ha stilato la lista degli “Operatori di servizi essenziali” (Ose), ovvero chi fornisce sevizi vitali per la vita del Paese. E per alcuni è necessario alzare il livello di difesa ancora non...

Cybersecurity - per 465 aziende scatta la strategia di difesa europea : (Foto: Getty Images) L’Italia programma nuovi passi avanti per quanto riguarda la Cybersecurity e si guadagna un posto tra i migliori stati europei in materia. Assieme a Gran Bretagna e Germania, l’Italia è nel gruppo di testa degli stati membri dell’Unione europea grazie ad una pronta attuazione dei compiti della direttiva Nis, che propone maggiori misure per un elevato livello comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ...

Stati Uniti - scoperte falle nella Cybersecurity dello scudo anti-missili : Un sito della difesa degli Stati Uniti (Getty Images) L’ispettore generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti tramite un rapporto pubblicato nei giorni scorsi evidenza l’inadeguata sicurezza informatica a protezione dei sistemi di difesa degli Stati Uniti contro gli attacchi missilistici. Il Balistic missile defense system (Bmds) è un insieme di contromisure indispensabili per la difesa contro i missili balistici di corto, medio e ...

Perché il 2018 è stato l’anno nero della Cybersecurity in Italia : cybersecurity (Getty Images) Il 2018 è stato un anno nero per la cybersecurity in Italia. A dirlo è Maurizio Desiderio, responsabile Italia di F5 Networks, società statunitense di sicurezza informatica. Già i dati relativi al primo semestre dell’anno contenuti nel rapporto del Clusit, l’Associazione Italiana per la sicurezza informatica, hanno evidenziato che gli attacchi informatici in Italia sono cresciuti del 31% rispetto all’anno ...

Cyber security e sharp power. La videointervista di Paolo Messa : ... come il ruolo di aziende cinesi come Huawei e Zte stiano trovando nella cronaca di questi giorni e settimane la conferma significativa. Di cosa? Che queste aziende rappresentano almeno ...

Trasporto aereo - 3 - 9 miliardi per la Cybersecurity da vettori e aeroporti : Obiettivo cybersecurity per compagnie aeree e aeroporti, che nel 2018 investiranno 3,9 miliardi di dollari per difendersi da attacchi e minacce virtuali . Cifre in crescita rispetto al 2017 , secondo ...

Trasporto aereo : nel 2018 da compagnie aeree e aeroporti 3 - 9 miliardi per la Cybersecurity : Obiettivo cybersecurity per compagnie aeree e aeroporti, che nel 2018 investiranno 3,9 miliardi di dollari per difendersi da attacchi e minacce virtuali. Cifre in crescita rispetto al 2017, secondo quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia: nel 2018 infatti le aerolinee destineranno alla sicurezza informatica il 9% della spesa complessiva ...

Cybersecurity - nel 2019 il piano Ue per difendere voli e aeroporti da attacchi hacker : Aereo in decollo (Pixabay) Vienna – Nel 2016 l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) stimava circa mille cyberattacchi al mese ad aerei e aeroporti. Intrusioni e minacce che hanno provocato ritardi nelle partenze, azzeramento dei servizi o furti di dati personali. Di queste violazioni le compagnie e gli aeroporti “non parlano tra di loro”, spiega a Wired Jesper Rasmussen, direttore degli standard di volo di Easa. E questo ...

Cyber security - Tofalo : fare sistema con strategia comune : Roma, 4 dic., askanews, - 'Quello che oggi serve al Paese per fare 'sistema' è una strategia cibernetica comune. Per questo è necessario individuare protocolli di cooperazione tra gli enti che fanno ...

Accenture assume 150 talenti nella Cybersecurity entro la fine del 2018 : Le altre 30 posizioni aperte sono destinate a neolaureati e giovani che si sono affacciati da poco al mondo del lavoro, e a cui verrà offerto un contratto di apprendistato professionalizzante. A ...

Il rating di uno Stato dipenderà presto dal suo grado di Cybersecurity? : La cybersecurity deve essere il principale argomento di preoccupazione di un'economia nazionale. Le aziende italiane spendono ancora troppo poco. Non basta più dedicare alla difesa informatica una ...

Il rating di uno Stato dipenderà presto dal suo grado di Cybersecurity? : “rating”, definizione: capacità di un Paese o un'impresa di ripagare il proprio debito. È un indice di affidabilità. E non vale solo per la finanza, perché l'affidabilità di un Paese dipende sempre di più dalla sua efficienza informatica. La sua solidità “si riflette sul 'rating' di cybersecurity, sia nel settore pubblico che in quello privato”, spiega ...

Cyber security e minacce ibride - il Workshop a Terni : Roma, 30 nov., askanews, - Parte oggi a Terni presso la Biblioteca Comunale la prima edizione di un Workshop sulla Politica internazionale e le minacce globali. Questa mattina, alle ore 11:30, moderato da Edoardo Desiderio, interverrà Michele Pierri, direttore di Cyber Affairs, per parlare di sicurezza informatica ...