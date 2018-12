Creative SoundBlasterXG6 - recensione

eurogamer

: Una scheda audio/DAC esterna 7.1 per PC e console dalle enormi potenzialità #recensione - Eurogamer_it : Una scheda audio/DAC esterna 7.1 per PC e console dalle enormi potenzialità #recensione -

(Di domenica 30 dicembre 2018)ha da poco lanciato sul mercato, una scheda audio esterna XG6: non succede alla XG5, ma si va piuttosto a posizionare nella fascia di mercato superiore andando a offrire ai consumatori più proposte in questa sempre crescente categoria di prodotti. Questo XG6 migliora infatti in tutto le specifiche del modello precedente, come vedremo in questaQuesta SoundBlaster XG6 è una scheda audio fornita di DAC che sta per Digital Audio Converter USB da 32 bit/384 kHz e 130 dB. L'amplificatore è l'Xamp fatto in casa, capace di fornire audio surround 7.1 virtuale, funzioni di equalizzazione, regolazione e boost del volume e dei bassi. Si tratta di un amplificatore XG6 permette di amplificare, quindi potenziare, l'audio in entrata (tramite cavo ottico o interfaccia USB) e di mandarlo a delle cuffie o a delle casse con una potenza maggiore. In poche ...