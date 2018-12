Calciomercato Crotone | rossoblu su Marco Tumminello

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ilè chiamato al pronto riscatto nel nuovo anno dopo aver concluso in 2018 caratterizzato da scarsi risultati e tante delusioni. La formazione calabrese, alle prese con mille difficoltà ambientali e di classifica auspica un 2019 caratterizzato da ritrovato vigore dopo avere incassato in pochi mesi la retrocessione all'ultima giornata dalla Serie A, navigando attualmente sul fondo della classifica di cadetteria. In questi giorni il quadro si è completato con le dimissioni di Massimo Oddo e il reintegro del tecnico Giovanni Stroppa. Con il girone d'andata mandato ormai agli archivi e che non verrà ricordato di certo per le prestazioni offerte sul rettangolo verde, la dirigenzasembra essere pronta ad una vera e propria rivoluzione nel mercato di riparazione di gennaio.Ideaper l'attacco Per rafforzare il reparto offensivo la formazioneavrebbe messo ...