Xylella | inaugurata serra per la ricerca degli ulivi resistenti

meteoweb.eu

: 29 dicembre 2018 Gagliano del Capo LE Inaugurata serra sperimentale per combattere la xylella: - canale_85 : 29 dicembre 2018 Gagliano del Capo LE Inaugurata serra sperimentale per combattere la xylella: -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Unaattrezzata per supportare ladifastidiosa, il batterio che sta mettendo in ginocchio l’olivicoltura salentina, è statastamattina presso l’oleificio Forestaforte, a Gagliano del Capo (Lecce). Laè stata realizzata con i proventi di una raccolta fondi promossa ed attuata dalla rivista tedesca “Merum” (www.merum.info) con la collaborazione della rivista “Der Feinschmecker”.In poche settimane sono stati raccolti oltre 25mila euro donati da lettori tedeschi, svizzeri ed austriaci, ma anche dalla stessa Merum, per sostenere lo sforzo congiunto di produttori etori nelladi olivial batterio.Laè stata consegnata al presidente del Consorzio Dop Terra d’Otranto, Giovanni Melcarne, e sarà a disposizione deitori dell’Istituto per la ...