Reddito di cittadinanza | una famiglia povera su due è formata da «single»

Quando arriveranno i decreti per quota 100 pensioni e Reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Pensioni - quota100 : attesi i decreti - aumentano requisiti. Reddito cittadinanza nel 2019 : Il Senato ha dato il suo benestare per la manovra finanziaria che sarà attiva dal gennaio 2019. Diversi pareri contrastanti poiché quanto attuato viene ritenuto penalizzante per la previdenza sociale. Facciamo riferimento alla possibilità dell' uscita anticipata con Quota 100 al fine di relegare la Riforma Fornero e dell'obiettivo che il M5S si è posto: il Reddito di cittadinanza. Va specificato che saranno applicate modifiche ai requisiti ...

Manovra - Reddito di cittadinanza : così la Lega lo 'sposta' verso nord : Altro che 'fatto', come nella ormai famosa lista compilata da Di Maio sui risultati del governo. Il reddito di cittadinanza , se tutto andrà secondo i desiderata del M5S, sarà inserito in un decreto ...

Manovra - l'irritazione di Mattarella : a rischio il decretone con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : La "bacchettata" è quasi certa, anche perchè invocata da tutta l'opposizione. Nel consueto discorso del 31 dicembre, il capo dello Stato Sergio Mattarella lancerà un richiamo alle forze di governo perchè non si ripeta più l'iter legislativo della Manovra, che ha visto di fatto il Parlamento semplice

Conte alla conferenza stampa di fine anno : 'Sono orgoglioso del Reddito di cittadinanza' : Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il Premier Giuseppe Conte, ha compiuto un bilancio sui primi sei mesi del suo governo e si è espresso sui principali temi di attualità, con particolare riguardo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza Giuseppe Conte si è dimostrato particolarmente orgoglioso della misura del reddito di cittadinanza, dopo tante polemiche e dibattiti, e l'ha definita come una misura di ...

Governo : per Quota 100 e Reddito di cittadinanza si pensa ad un unico DL a gennaio : Sono giorni decisivi quelli che si stanno trascorrendo che vedono il passaggio del testo della nuova Legge di Stabilità 2019 dinanzi la Commissione Bilancio alla Camera per una terza lettura definitiva e la votazione finale delle misure contenute nella manovra finanziaria più importante della storia della Repubblica. I decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza, infatti, potrebbero arrivare già nei primi giorni di gennaio per rendere ...

Reddito cittadinanza - Conte : “Avete crocifisso Di Maio per il balcone - evocando dittature. Ma la sua battaglia di civiltà” : “Tutti quanti erano contrari. Avete persino evocato le dittature, quando Di Maio si è affacciato sul balcone. Ma io condivido la sua battaglia, una battaglia di civiltà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Reddito di cittadinanza e la scena dei ministri del M5s che dopo l’approvazione in Cdm sulla manovra si erano affacciati dal balcone di Palazzo Chigi. L'articolo Reddito cittadinanza, Conte: “Avete ...

Reddito di cittadinanza - dai documenti necessari ai tempi : Reddito di cittadinanza, dai documenti necessari ai tempi Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma. A poco più di tre mesi dal giorno in cui il governo conta di erogare le card con il primo accredito, emergono dettagli su come funzionerà la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle prevista nella manovra e che verrà dettagliata con un decreto apposito a inizio gennaio, come confermato giovedì sera dal ministro Giovanni ...

Reddito di cittadinanza - Tria : 'al via dal primo aprile' : Il Reddito di cittadinanza, una delle misure cardine della manovra del governo giallo verde partirà dal primo aprile. Lo ha confermato ieri i l ministro dell'economia, Giovanni Tria, durante l'audizione in commissione Bilancio alla Camera. Lo stanziamento necessario è stato 'rivisto al ribasso senza modificarne minimamente la portata " ha spiegato " sulla ...

Reddito di cittadinanza - dai documenti necessari ai tempi : le bozze del governo. E andrà anche a imprese che assumono : tempi, scale di equivalenza, modalità. Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma. A poco più di tre mesi dal giorno in cui il governo conta di erogare le card con il primo accredito, emergono dettagli su come funzionerà la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle prevista nella manovra e che verrà dettagliata con un decreto apposito a inizio gennaio, come confermato giovedì sera dal ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio. Con ...

Giuseppe Conte - a giorni il decreto quota 100 e Reddito di cittadinanza : Giuseppe Conte ha annunciato che a breve, questione di giorni, verranno presentati i decreti per quota100 e reddito di cittadinanza “Per quel che riguarda il decreto quota cento e il decreto sul reddito di cittadinanza sono collegati alla legge finanziaria e alla legge di bilancio. Quindi, li adotteremo nei prossimi giorni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha detto parlando con i giornalisti a Foggia, a margine di una ...

Reddito di cittadinanza dal 1° aprile - lo ha detto Tria : Lo ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione sulla manovra in commissione Bilancio della Camera. …