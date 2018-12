Norman Gimbel | morto l’autore della sigla di Happy Days e di Killing me Softly

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 dicembre 2018) Autore, tra le altre, diMefamosadi, èa 91 anni, autore musicale e paroliere americano vincitore di un Oscar. Come ha riferito il figlio Tony a Hollywood Reporter, il musicista si è spento il 19 dicembre nella sua casa a Montecito, in California, dove ha vissuto per molti anni. Nato a Brooklyn,ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale con David Shire per It Goes Like It Goes interpretata da Jennifer Warnes, per il film del 1979 Norma Rae.Ha anche vinto nel 1973, con il suo collaboratore di lunga data Charles Fox, il Grammy come miglior canzone dell’anno perMe. L’aria era stata ripresa con successo negli anni ’90 dalla band hip hop Fugees. Il brano fu ripreso anche nel cinema, in una memorabile scena di About a Boy con Hugh Grant. Il testo in inglese di The Girl from Ipanema, scritto ...