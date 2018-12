La rete del terrore egiziano diversa e più forte del killer di Strasburgo

Over the top - rete 4/ Streaming video del film con Sylvester Stallone - oggi - 28 dicembre 2018 - : Over the top, la trama e il cast del film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 28 dicembre 2018 con Sylvester Stallone e Robert Loggia.

Adesso rubano anche in chiesa. Trafugato il computer portatile del prete : Don Luca sarebbe anche disposto a perdonare. Ma rivorrebbe indietro il suo computer portatile : il valore economico è relativo, solo che dentro ci sono fotografie, documenti, informazioni legate all'...

Il botto del Tg2 sovranista di Gennaro Sangiuliano : nel mirino adesso c'è il tg della rete ammiraglia : C'è qualcosa di nuovo eppur d' antico nel nuovo corso e nella sinuosa curva d' ascolto del Tg2. Doverosa premessa. Gennaro Sangiuliano detto Genny, potente intellettuale prezzoliniano prestato a questo mestieraccio, è amico di chi scrive e di Libero del quale è stato indimenticato caporedattore e vi

Sim City : La ROM del prototipo per NES arriva sulla rete : Quando si parla di Sim City, i veterani videoludici sicuramente ricorderanno la versione del gioco uscita su SNES (Super Nintendo), uno dei titoli che ha segnato l’infanzia di molti e che in questi giorni sta facendo parlare di se, grazie al ritrovamento di un prototipo per NES (Nintendo 8 Bit). Sim City: La cartuccia per NES diventa una ROM Correva l’anno 1989 quando Sim City debuttò su SNES (Super Nintendo) ed altre ...

VIDEO Roma-Sassuolo 3-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Perotti la sblocca - meravigliosa rete di Zaniolo! : La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando a Santo Stefano. I giallorossi tornano alla vittoria di fronte al proprio pubblico, sbrigando la pratica emiliana senza particolari patemi e rilanciandosi nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. Perotti apre le danze all’ottavo minuto su calcio di rigore, Schick si inventa una magia nel cuore del primo tempo e ...

VIDEO Frosinone-Milan 0-0 Highlights : sintesi e gol della partita. Il Var annulla la rete di Ciano : La Serie A scende in campo a Santo Stefano ma la 18^ giornata di campionato non è incominciata nel miglior modo possibile, lo spettacolo ha latitato nel corso di Frosinone-Milan, lunch match di questo giorno di festa. I rossoneri partivano con tutti i favori del pronostico ma la formazione di Rino Gattuso non è mai riusciti a rendersi pericolosa nei pressi della porta difesa da Sportiello, i padroni di casa si sono limitati a difendere un ...

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...

I Delitti del BarLume - torna su Sky il “Barre” che fa morire (anche dalle risate) : a Pineta ammazzano anche il prete e i “Bimbi” vanno in Argentina : Ancora qualche ora e scoppierà di nuovo l’estate. Succede – come ogni anno di questi tempi – a Pineta, località balneare la cui media di omicidi ormai fa spregio all’intero Honduras. All’ora di cena del giorno di Natale, gli abbonati SkyCinema avranno finalmente la scusa per levarsi dal tavolino per poggiare gli occhi – strabuzzanti di brodi, lessi e zucchero a velo – sui Delitti del BarLume, il barre della west coast ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata del 25 dicembre 2018 (su rete 4) : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 25 dicembre 2018 (in prima serata su RETE 4): Julieta ha deciso di tornare alla Villa e di vivere nuovamente con suo marito Prudencio, mentre a Consuelo è stata intestata la casa… Consuelo è piuttosto in ansia perché sa che da ora in poi la vita di Julieta sarà un inferno, però è al tempo stesso sollevata perché lavorerà alla locanda da Matias e Marcela… Adela insinua un dubbio in ...

UNA VITA - anticipazioni puntata del 25 dicembre 2018 (su rete 4) : anticipazioni puntata 600 di Una VITA di martedì 25 dicembre 2018, in onda eccezionalmente su RETE 4 alle 22,25: Dopo avere bevuto il liquore servitole da Carmen, Celia si addormenta e così Castijón ordina alla domestica di preparare la padrona: Carmen inizia a spogliarla. Il giorno dopo, Celia non ricorda nulla di quanto è accaduto… Antoñito discute con il padre in pubblico e cerca il sostegno di Víctor, ma anche quest’ultimo è ...

7 spose per 7 fratelli - rete 4/ Streaming video del film diretto da Stanley Donen - oggi - 23 dicembre 2018 - : 7 spose per 7 fratelli, la trama e il cast del film in onda su Rete 4 oggi, domenica 23 dicembre 2018 con Jane Powell e Howard Keel.

Marijuana al posto dell’incenso - prete e fedeli finiscono in ospedale : Il parrocco e i fedeli di una piccola chiesa di Chieti sono finiti in ospedale per un’intossicazione. Come sempre prima della messa il parroco ha acceso l’incenso e i fedeli sono entrati per la funzione. Poco dopo, però, le persone presenti hanno iniziato a sentirsi male e in molti hanno decido di lasciare la messa. Secondo la ricostruzione l’incidente l’avrebbero causato alcuni giovani che, per scherzo, avrebbero sostituito ...

La procedura di estromettere Autostrade dalla gestione della rete è un ipotesi lontanissima : L'Esecutivo ha scoperto di non avere, al momento, le armi giuridiche per farlo. All'indomani del crollo del Ponte Morandi Conte aveva detto 'Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: ...