Petrolio | quotazioni del greggio in ripresa in Asia

Il crollo delle quotazioni del Petrolio migliora le prospettive dell'Italia giallo-verde : ... ma considerando che allora le previsioni fossero per almeno una tenuta dei prezzi a quei livelli, possiamo almeno dirci che l'avremmo scampata bella e che le prospettive per la nostra economia ...

Petrolio : nuovo crollo quotazioni - il Wti -7% a 53 dollari : Roma, 20 nov., askanews, - Martedì nero per il Petrolio . Sul mercato americano il Wti ha chiuso la seduta con un tonfo di quasi il 7% precipitando a 53,31 dollari al barile. In appena tre settimane il ...

Il Petrolio non arresta la caduta - quotazioni -30% in 12 giorni : Roma, 13 nov., askanews, - Non si arresta la caduta delle quotazioni del petrolio. Soltanto oggi l'oro nero accusa uno scivolone di quasi il 7%. Il Wti accusa un tonfo a poco oltre i 55 dollarial ...