Morte Daniele Belardinelli | cosa sappiamo fino ad ora

Mattia - Daniele - Eleonora : ecco le vittime Morte al concerto di Sfera Ebbasta : Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per ...

Morte Sandro Mayer - la reazione in diretta di Eleonora Daniele a Storie italiane : Dramma in diretta su Rai 1. La notizia della Morte prematura del giornalista e opinionista Sandro Mayer ha sconvolto l’Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione. Sandro Mayer, nato a Piacenza nel 1940, è stato uno dei personaggi di spicco nel panorama del giornalismo rosa italiano. Ha diretto Dolly, Novella 2000, Epoca e Gente (per vent’anni), poi è sbarcato a Cairo Editore ed è diventato direttore di Dipiù e Dipiù TV. Ma ...

Tuffo nel passato - diciottesimo episodio. 2015 : è di Jovanotti l’album più venduto dagli italiani nell’anno della Morte dell’amico Pino Daniele : Fermata numero 18 del nostro treno che ci porta in viaggio nel tempo. Una fermata chiamata 2015. Il 2015 è stato un anno ricco di avvenimenti davvero significativi che hanno sconvolto il mondo intero. Un anno iniziato con l’attentato alla sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo per mano dell’esercito jihadista e terminato con la strage di Parigi del 13 Novembre presso il Bataclan e l’inizio del Giubileo della Misericordia indetto da ...