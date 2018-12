Inter-Napoli | la soluzione di Salvini | “alcune partite mai più in serale”

Laura Boldrini - la stucchevole lezioncina sugli "stadi violenti" dopo Inter-Napoli : Alè, ci mancava solo la lezioncina di Laura Boldrini sulle violenze prima di Inter-Napoli. Una, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che forse una partita di calcio allo stadio non è mai manco andata a vederla. Ma tant'è: ci sono le feste, le notizie extra-manovra scarseggiano e anche l'ex preside

Inter-Napoli - Daspo per sette ultras nerazzurri : In seguito agli scontri prima di Inter-Napoli, il Questore di Milano ha emesso sette provvedimenti “Daspo” a carico di altrettanti ultras interisti. L'articolo Inter-Napoli, Daspo per sette ultras nerazzurri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dopo gli scontri di Inter - Napoli gli sconfitti siamo noi ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

Scontri Inter-Napoli - identificati 9 aggressori. Daspo per 7 : Milano, 28 dic., askanews, - identificati alcuni dei responsabili degli Scontri tra tifosi il 26 sera a Milano in occasione di Inter-Napoli, in seguito ai quali ha perso la vita un ultras nerazzurro. ...

Inter - Luciano Spalletti 'Basta odio nel calcio'/ 'Razzismo non ha falsato la gara col Napoli. Nainggolan c'è' : Vigilia di Empoli-Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti torna sui fatti di mercoledì contro il Napoli: 'Basta odio nel calcio, no al razzismo'.

Il questore di Milano : «Rischioso fermare Inter-Napoli - l’azienda calcio va tutelata» : “È stata una dinamica complessa” Il questore di Milano Marcello Cardona ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Intervista in cui non chiarisce granché, anzi fa dei passi indietro rispetto alla conferenza stampa. Non chiarisce se sia stato o meno un agguato. E` stato o no un agguato? «Agguato o no, e` stata una di­namica complessa solo in ap­parenza. Io lo definisco fatto demenziale. Aggredire altre persone per una ...

Inter-Napoli - spunta un audio shock : “ne abbiamo feriti gravemente sei - uno è morto” : Inter-Napoli, la morte di Daniele Belardinelli continua a far molto discutere, adesso è spuntato un audio davvero scioccante sull’accaduto Inter-Napoli continua a far discutere, dopo gli scontri di San Siro è morto un tifoso nerazzurro, Daniele Belardinelli. Adesso, a qualche giorno di distanza è saltato fuori un audio che dà la ricostruzione di quanto accaduto fuori dal Meazza. Va subito chiarito che non c’è la certezza che ...

Inter-Napoli - pioggia di Daspo emessi dalla Questura di Milano : Il Questore di Milano ha emesso diversi Daspo a seguito degli scontri dopo la gara tra Inter e Napoli del 26 dicembre In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Lo rende noto la Questura. L’attività di indagine condotta dalla Digos ha permesso di individuare nove ...

Inter-Napoli - domani gli Interrogatori. Salvini : "Non chiudere stadi" : Inter-Napoli, domani gli interrogatori. Salvini: "Non chiudere stadi" Tutti sotto i trent’anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un “ruolo marginale” nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a gennaio si terrà un vertice sulla sicurezza con le ...

Matteo Salvini dopo Inter-Napoli : "Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene" : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che "la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico (inclusa la curva, ndr) sarà a metà febbraio" avallando così quella che era stata la richiesta del questore della città lombarda dop

Matteo Salvini dopo Inter-Napoli : 'Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene' : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che 'la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico, inclusa la curva, ndr, sarà a ...

Razzimo Inter-Napoli - lo sfogo di Boateng : “Koulibaly sotto un treno! Ci odiano - serve segnale forte non spot e bandierine” : Il razzismo torna ad inquinare il mondo del calcio italiano. Lo sfogo di Kevin-Prince Boateng in merito ai fatti di Inter-Napoli è durissimo Inter-Napoli continua a far parlare di sè, purtroppo non per il calcio giocato. I tre punti e il risultato finale, lasciano spazio, tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, agli episodi di violenza, fisica e verbale. Con il 2019 ormai alle porte, il mondo del calcio italiano ...

Inter-Napoli - Saccone : "Una pagina nera". Salvini : "Certe gare mai più in notturna" : "Quello che è accaduto è una pagina nera per Milano, e abbiamo intrapreso un percorso per guardare avanti ed essere tranquilli nella sicurezza pubblica". Sono queste le parole del prefetto di Milano, ...

Salvini dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...