I 311 migranti dell'Open Arms in Spagna

: L'ITALIA CHIUDE I PORTI: OPEN ARMS IN SPAGNA! - LegaSalvini : L'ITALIA CHIUDE I PORTI: OPEN ARMS IN SPAGNA! - Agenzia_Ansa : Approdata in Spagna la #OpenArms 311 #migranti a bordo - cristalaltea : RT @LegaSalvini: L'ITALIA CHIUDE I PORTI: OPEN ARMS IN SPAGNA! -

Quarantaduesono stati tratti in salvo ieri sera da un pattugliatorea Guardia di Finanza al largo di Pantelleria. Sono stati trasferiti a Trapani, eccetto uno che era in precarie condizioni di salute e che è stato ricoverato all'ospedale di Pantelleria. Intanto, sono arrivati ini 311tratti in salvo davanti alle coste libiche dalla naveche ha attraccato nel porto di Crinavis nella baia di Gibilterra. Salvini commenta:"Missione compiuta,porti chiusi".(Di venerdì 28 dicembre 2018)