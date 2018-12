Anelli deboli e decisioni forti

huffingtonpost

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Sono un po' triste. Sono un po' triste e ho sonno. Ho lavorato nel giorno di Natale, dopo aver fatto un po' tardi. Non perché sia particolarmente strano lavorare a Natale; c'è tantissima gente che lavora durante le feste comandate! Il problema è, per questo sono un po' triste, che di contro c'è una marea di persone, ormai non più invisibile, che non lavora affatto. Che lavoro non lo cerca perché non c'è.Non glielo farà trovare l'ultima manovra finanziariacon quel presunto reddito di cittadinanza, né nessun altro. Non glielo faranno trovare gli imprenditori che non vedranno alcuno spiraglio di rilancio del loro assetto economico né dell'economia in generale. Perché le loro tasse (questo lo sapevano anche le pietre) non saranno diminuite, quindi non potranno investire altro denaro per aumentare produzione e ...