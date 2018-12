Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 secondo Rolling Stone con Drake

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 secondo #RollingStone con #Drake in vetta davanti a #LadyGaga ht… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 secondo #RollingStone con #Drake in vetta davanti a #LadyGaga ht… - OptiMagazine : Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 secondo #RollingStone con #Drake in vetta davanti a… - EmiGirards : Anno 2018, svelata la #classifica dei giornali più attendibili d’#italia. Al #primoposto il #giornale di Paperopoli… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)La50delci suggerisce che l'anno sta per volgere al termine. In questi ultimi stralci di dicembre, quelli che ci conducono verso la nuova annata, è quindi arrivato il momento di tracciare un bilancio di quello che è stato l'anno quasi trascorso sotto il punto di vista musicale. Immancabile quindi la chart di, nella quale compaiono i primi 50 brani che hanno caratterizzato ilcon musica e parole ma anche con stili, dai quali sembra quasi bandito il pop se si fa eccezione per Ariana Grande, che compare incon Thank You, Next. A dominare laè invece, che si conferma come il re assoluto della scena musicale statunitense con la sua In my feelings. Un risultato che non sorprende, visto il successo dell'ultimo album Scorpions che può essere considerato come uno dei progetti più centrati dell'anno ...